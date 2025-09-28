Inseguimento da film l’udienza L’arrestato si scusa | Colpo di testa Ma il giudice dispone il carcere

Si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto. Ha parlato di un "colpo di testa" mentre era obnubilato da alcol e droga e ha chiarito di essere venuto a Ferrara soltanto per vedere il figlioletto. Una ricostruzione fatta di scuse e parziali ammissioni che però non è bastata a evitare il carcere al 27enne arrestato mercoledì pomeriggio dopo aver scatenato il pandemonio nella zona nord della città. Il giovane, assistito dall’avvocato Alessio Lambertini, è comparso ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli per l’udienza di convalida. Sono una sfilza i reati di cui è chiamato a rispondere: si va dall’evasione alla tentata rapina passando per furto, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

