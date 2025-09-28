INPS avvia la seconda fase sperimentale della riforma disabilità | nove province coinvolte fino al 2026
La seconda fase sperimentale della riforma della disabilità prende il via dal 30 settembre, coinvolgendo un territorio significativo del Paese fino al 31 dicembre 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: inps - avvia
La sperimentazione parte il 30 settembre. Ad avviare la procedura di valutazione, tutta in carico all’Inps, sarà il medico, senza più bisogno della domanda del cittadino - facebook.com Vai su Facebook
INPS e @comuni_anci insieme per l’attivazione di sportelli telematici nei comuni! Punti Utenti Evoluti (PUE) e Punti Cliente di Servizio (PCS): cosa sono? come funzionano? quali servizi offrono? Scopriamolo insieme https://linkedin.com/feed/update/urn:li:a Vai su X
Inps, Riforma disabilità: al via dal 30 settembre 2025 la seconda fase sperimentale in 9 province - A partire dal 30 settembre 2025, l’INPS avvierà la seconda fase sperimentale della Riforma della disabilità, fino al 31 dicembre 2026, prevista dal decreto legislativo n. finanza.repubblica.it scrive
Riforma disabilità, dal 30 settembre seconda fase di sperimentazione: convocazione a visita tramite raccomandata A/R. Messaggio INPS - Dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2026 prenderà avvio la seconda fase della sperimentazione prevista dal decreto legislativo ... Scrive orizzontescuola.it