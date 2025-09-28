INPS al via il servizio di videochiamata per gli utenti | da ottobre attivo anche ad Aosta e Padova

Dal 1° luglio 2025 è partito un progetto sperimentale dell’INPS che introduce una nuova modalità di interazione con i cittadini: il servizio di videochiamata per l’assistenza e la gestione delle pratiche a distanza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

inps via servizio videochiamataINPS, al via il servizio di videochiamata per gli utenti: da ottobre attivo anche ad Aosta e Padova - Dal 1° luglio 2025 è partito un progetto sperimentale dell’INPS che introduce una nuova modalità di interazione con i cittadini: il servizio di videochiamata per l’assistenza e la gestione delle ... Riporta orizzontescuola.it

inps via servizio videochiamataAppuntamenti INPS in videochiamata: aumenta il servizio. Orari e sportelli nuove città disponibili - In alcune città, INPS dà ai cittadini la possibilità di fissare appuntamenti in videochiamata per evitare di doversi recare agli sportelli per avere assistenza su pensioni, indennità, prestazioni di i ... Secondo disabili.com

