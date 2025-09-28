Ingrid Muccitelli dopo puntata sui gay a UnoMattina in Famiglia | Ferita sensibilità dei telespettatori scusateci

Ingrid Muccitelli apre UnoMattina in Famiglia di oggi con un messaggio di scuse dopo il momento molto discusso andato in onda nella scorsa puntata: “Ci siamo occupati di un annuncio di ricerca di personale da parte del titolare di una parruccheria che limitava la selezione ai soli candidati gay. Nella discussione sono emersi posizioni, giudizi e toni che hanno ferito alcune sensibilità dei nostri telespettatori. Ce ne scusiamo sinceramente”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

