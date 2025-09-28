Ingrid Muccitelli dopo puntata sui gay a UnoMattina in Famiglia | Ferita sensibilità dei telespettatori scusateci

Ingrid Muccitelli apre UnoMattina in Famiglia di oggi con un messaggio di scuse dopo il momento molto discusso andato in onda nella scorsa puntata: “Ci siamo occupati di un annuncio di ricerca di personale da parte del titolare di una parruccheria che limitava la selezione ai soli candidati gay. Nella discussione sono emersi posizioni, giudizi e toni che hanno ferito alcune sensibilità dei nostri telespettatori. Ce ne scusiamo sinceramente”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uno Mattina in Famiglia, che vergogna le parole di Ingrid Muccitelli sui gay: è bufera, il VIDEO è imbarazzante

“Posizioni, giudizi e toni sui gay hanno ferito alcune sensibilità dei telespettatori. Ce ne dispiace molto”: le scuse di Ingrid Muccitelli a Unomattina In Famiglia

Corriere della Sera. . «Come si riconosce un gay?». La domanda, fatta dalla conduttrice di “Uno Mattina in Famiglia, Ingrid Muccitelli, stamattina su RaiUno, è parte di una conversazione, a tratti molto imbarazzante, scaturita dal caso del parrucchiere di Montes - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice del programma Rai Ingrid Muccitelli ha rivolto questa domanda agli ospiti in studio Concita Borrelli e Alessandro Cecchi Paone. A seguire, si è scatenata una bufera sui social, con condanna della Commissione Pari Opportunità - X Vai su X

