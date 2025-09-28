Infortunio Thuram ore concitate in casa Juve | il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra

Infortunio Thuram, ore d’apprensione per il centrocampista: anche lui, come Bremer, è in corsa contro il tempo per la sfida di Champions. L’infermeria della Juventus rischia di affollarsi nel momento meno opportuno. Dopo il pareggio contro l’ Atalanta, l’ansia in casa bianconera non è solo per le condizioni di Gleison Bremer, ma anche e soprattutto per quelle di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, uscito per un problema fisico durante la ripresa, è in forte dubbio per la cruciale sfida di Champions League di mercoledì contro il Villarreal. Thuram Juve: le condizioni del gigante francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

