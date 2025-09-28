Infortunio Thuram ore concitate in casa Juve | il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram, ore d’apprensione per il centrocampista: anche lui, come Bremer, è in corsa contro il tempo per la sfida di Champions. L’infermeria della Juventus rischia di affollarsi nel momento meno opportuno. Dopo il pareggio contro l’ Atalanta, l’ansia in casa bianconera non è solo per le condizioni di Gleison Bremer, ma anche e soprattutto per quelle di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, uscito per un problema fisico durante la ripresa, è in forte dubbio per la cruciale sfida di Champions League di mercoledì contro il Villarreal. Thuram Juve: le condizioni del gigante francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Tudor:" Bicchiere mezzo pieno, partita seria contro una squadra forte. Infortunio Bremer ? Per me non è niente di grave. Thuram ha sentito qualcosa al polpaccio e l'ho cambiato, per noi è giocatore importante. Noi abbiamo delle certezze, poi sta a me sceglier
Chivu cambia l'attacco contro il Cagliari Lautaro Martinez sta recuperando dall'infortunio: secondo la Gazzetta dello Sport, si sta allenando bene ad Appiano ed è il candidato alla maglia da titolare Thuram riposerà, in vista della Champions. Al fianco del T