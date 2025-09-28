Infortunio mortale a Monteforte Irpino | chiusa l’indagine sulla morte di Isidoro Di Lorenzo
Monteforte Irpino. Il 14 febbraio 2024, all’interno di un’azienda che opera nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, cosmetici e detersivi, muore il magazziniere Isidoro Di Lorenzo. Ha 35 anni.Durante un’operazione di prelievo, sale in piedi sulle forche di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: infortunio - mortale
Volo di tre metri e muore, la Procura chiede il processo per i tre indagati - Tre indagati per omicidio colposo rischiano il processo per l’ infortunio mortale del trentacinquenne Isidoro Di Lorenzo, il magazziniere di Contrada volato giù da un’ altezza di tr ... Secondo irpinianews.it
