Infortunio gravissimo per Belotti lesione al crociato contro l'Inter | quando tornerà in campo

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro di gioco con il portiere dell'Inter ha provocato un infortunio davvero grave a Belotti: resterà fermo diversi mesi per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

infortunio gravissimo belotti lesioneInfortunio Belotti, è arrivato l’esito degli esami: il problema è più grave del previsto. I dettagli - Infortunio Belotti, il Cagliari ha diramato un comunicato con gli aggiornamenti sull’entità dell’infortunio dell’attaccante: i dettagli Piove sul bagnato in casa Cagliari. Lo riporta cagliarinews24.com

