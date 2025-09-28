Infortunio Douglas Luiz, l’ex Juve si ferma col Nottingham Forest: tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Ancora uno stop, ancora un problema al bicipite femorale. Il percorso di Douglas Luiz, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Nottingham Forest, continua a essere tormentato dai guai fisici. Il giocatore brasiliano ha accusato una ricaduta che lo ha già costretto a saltare l’ultima partita e che lo terrà fuori anche nel prossimo weekend. Una situazione che preoccupa il suo club attuale e che viene monitorata con grande attenzione a Torino. A fare il punto sulle condizioni del centrocampista, classe 1998, è stato il suo nuovo allenatore, Ange Postecoglou, che in conferenza stampa ha spiegato la necessità di usare la massima prudenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, l’ex Juve si ferma col Nottingham Forest! L’annuncio sulle condizioni del brasiliano: e attenzione al riscatto… Ultimissime