Infortunio Carvajal | altra tegola per Xabi Alonso! Un mese di stop per il capitano potrebbe saltare anche lui Real Madrid Juve Svelate le sue condizioni

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Carvajal: un mese di stop per il capitano, verso il forfait Real Madrid Juve. Svelate le sue condizioni. Non c’è pace per il Real Madrid. L’emergenza infortuni che ha colpito la difesa di Xabi Alonso si aggrava ulteriormente: dopo Rüdiger e Alexander-Arnold, si ferma anche Dani Carvajal. L’esperto terzino spagnolo dovrà restare ai box per circa quattro settimane, e la sua presenza per il big match di Champions League contro la Juve è in fortissimo dubbio. Lesione al soleo: un altro stop pesante. Il club madrileno ha comunicato la diagnosi: lesione al muscolo soleo della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

