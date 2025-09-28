Infortunio Carvajal | altra tegola per Xabi Alonso! Un mese di stop per il capitano potrebbe saltare anche lui Real Madrid Juve Svelate le sue condizioni
Infortunio Carvajal: un mese di stop per il capitano, verso il forfait Real Madrid Juve. Svelate le sue condizioni. Non c’è pace per il Real Madrid. L’emergenza infortuni che ha colpito la difesa di Xabi Alonso si aggrava ulteriormente: dopo Rüdiger e Alexander-Arnold, si ferma anche Dani Carvajal. L’esperto terzino spagnolo dovrà restare ai box per circa quattro settimane, e la sua presenza per il big match di Champions League contro la Juve è in fortissimo dubbio. Lesione al soleo: un altro stop pesante. Il club madrileno ha comunicato la diagnosi: lesione al muscolo soleo della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Durante la convalescenza post infortunio, Dani Carvajal si è letteralmente innamorato degli scacchi. Questa è una storia che dovete conoscere ? a cura di @C_Ragionieri $cronachedispogliatoio (1/10) - X Vai su X
Da novembre dello scorso anno, Daniel Carvajal ha giocato circa 4500 partite a scacchi, una media di 14 al giorno, quasi tutte della durata di 10 minuti su una popolare applicazione per giocare a scacchi. Ha iniziato a farlo mentre era fermo per l'infortunio al l - facebook.com Vai su Facebook
