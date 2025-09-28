Infortunio Bremer | il brasiliano sarà a disposizione per Villarreal Juve? Cosa filtra sulle sue condizioni dopo lo stop contro l’Atalanta

di Marco Baridon Infortunio Bremer: il difensore sarà a disposizione per Villarreal Juve? Ecco le sue condizioni dopo lo stop contro l’Atalanta. Tutti i dettagli. Un sospiro di sollievo grande come una vittoria. Il giorno dopo il pareggio contro l’Atalanta, arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria della Juve. La preoccupazione più grande era per le condizioni di Gleison Bremer ma per il leader difensivo bianconero si è trattato solo di un grande spavento. Lo apprende . Nessun problema, solo un grande spavento. Il difensore brasiliano aveva lasciato il campo nel secondo tempo della sfida contro la Dea, sostituito da Cabal, dopo aver accusato un fastidio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: il brasiliano sarà a disposizione per Villarreal Juve? Cosa filtra sulle sue condizioni dopo lo stop contro l’Atalanta

In questa notizia si parla di: infortunio - bremer

Bremer prosegue nel recupero dall’infortunio: vuole tornare presto in campo, l’ultimo messaggio social non lascia dubbi – FOTO

Infortunio Bremer: quando torna in campo il difensore della Juventus? Svelato il piano del club bianconero per riabbracciare il giocatore. I prossimi passi

Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo

CABALLL! HA PAREGGIATO LA JUVE Istanti concitati: prima la preoccupazione per Bremer, uscito per infortunio, poi la gioia per il gol di Cabal, subentrato proprio al suo posto #Cabal #Juventus #JuveAtalanta #spazioj - facebook.com Vai su Facebook

? #Juve, come sta #Bremer: fuori per infortunio durante la partita con l'#Atalanta. Le condizioni Vai su X

Infortunio Bremer: fiato sospeso per la Juve, le condizioni del difensore brasiliano verso la sfida di Champions League col Villarreal - Infortunio Bremer, il brasiliano da valutare con attenzione: il tempo per recuperare in vista di mercoledì è poco, Tudor in ansia È una vera e propria corsa contro il tempo. Secondo juventusnews24.com

Juve Milan, infortunio per Bremer e presenza a forte rischio: la situazione - La settimana prossima andrà in scena il big match di campionato tra Juve e Milan. Riporta spaziomilan.it