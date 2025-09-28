Infortunio Bremer | fiato sospeso per la Juve le condizioni del difensore brasiliano verso la sfida di Champions League col Villarreal
Infortunio Bremer, il brasiliano da valutare con attenzione: il tempo per recuperare in vista di mercoledì è poco, Tudor in ansia. È una vera e propria corsa contro il tempo. Il giorno dopo il pareggio contro l’ Atalanta, in casa Juventus l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Gleison Bremer. L’uscita dal campo del difensore brasiliano, che ha chiesto il cambio al 76?, tiene in ansia Igor Tudor e tutto l’ambiente bianconero, soprattutto in vista dell’imminente e cruciale impegno di Champions League. Bremer Juve: il punto sulle sue condizioni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il problema accusato dal giocatore è di natura muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bremer
Bremer prosegue nel recupero dall’infortunio: vuole tornare presto in campo, l’ultimo messaggio social non lascia dubbi – FOTO
Infortunio Bremer: quando torna in campo il difensore della Juventus? Svelato il piano del club bianconero per riabbracciare il giocatore. I prossimi passi
Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo
CABALLL! HA PAREGGIATO LA JUVE Istanti concitati: prima la preoccupazione per Bremer, uscito per infortunio, poi la gioia per il gol di Cabal, subentrato proprio al suo posto #Cabal #Juventus #JuveAtalanta #spazioj - facebook.com Vai su Facebook
? #Juve, come sta #Bremer: fuori per infortunio durante la partita con l'#Atalanta. Le condizioni - X Vai su X
Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal - Igor Tudor, però, si avvicina al match con il fiato sospeso: le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram ... juventusnews24.com scrive
Infortunio Bremer, cosa filtra verso la 5^ giornata: le ultime - Arrivano pessime notizie dal post partita di Verona- Scrive fantamaster.it