Infortunio Bremer | fiato sospeso per la Juve le condizioni del difensore brasiliano verso la sfida di Champions League col Villarreal

Infortunio Bremer, il brasiliano da valutare con attenzione: il tempo per recuperare in vista di mercoledì è poco, Tudor in ansia. È una vera e propria corsa contro il tempo. Il giorno dopo il pareggio contro l’ Atalanta, in casa Juventus l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Gleison Bremer. L’uscita dal campo del difensore brasiliano, che ha chiesto il cambio al 76?, tiene in ansia Igor Tudor e tutto l’ambiente bianconero, soprattutto in vista dell’imminente e cruciale impegno di Champions League. Bremer Juve: il punto sulle sue condizioni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il problema accusato dal giocatore è di natura muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

