Infortunio Belotti confermate le pessime sensazioni | c’è lesione del crociato

Calcionews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ecco l’amaro responso degli esami strumentali Il timore si è trasformato in una terribile realtà. Le sensazioni negative che avevano accompagnato l’uscita dal campo di Andrea Belotti durante la partita di ieri sera contro l’Inter hanno trovato la più dura delle conferme. Per l’attaccante del Cagliari e per tutto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio belotti confermate le pessime sensazioni c8217232 lesione del crociato

© Calcionews24.com - Infortunio Belotti, confermate le pessime sensazioni: c’è lesione del crociato

In questa notizia si parla di: infortunio - belotti

Cagliari Inter LIVE 0-1: grave infortunio per Belotti, cambio forzato per i sardi

Belotti cade male a terra, infortunio per il Gallo in Cagliari-Inter: si teme un problema al ginocchio

Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo per il Gallo: si teme un problema al ginocchio

infortunio belotti confermate pessimeInfortunio Belotti, confermate le pessime sensazioni: c’è lesione del crociato - Ecco l’amaro responso degli esami strumentali Il timore si è trasformato in una terribile realtà. Da calcionews24.com

infortunio belotti confermate pessimeInfortunio Belotti, lungo stop per l’attaccante. Il messaggio del Cagliari: «Siamo tutti con te!» – FOTO - Il messaggio del Cagliari è commovente: il post social La sconfitta per 0- Lo riporta cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Belotti Confermate Pessime