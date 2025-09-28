Infortunio Belotti confermate le pessime sensazioni | c’è lesione del crociato
. Ecco l’amaro responso degli esami strumentali Il timore si è trasformato in una terribile realtà. Le sensazioni negative che avevano accompagnato l’uscita dal campo di Andrea Belotti durante la partita di ieri sera contro l’Inter hanno trovato la più dura delle conferme. Per l’attaccante del Cagliari e per tutto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - belotti
Cagliari Inter LIVE 0-1: grave infortunio per Belotti, cambio forzato per i sardi
Belotti cade male a terra, infortunio per il Gallo in Cagliari-Inter: si teme un problema al ginocchio
Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo per il Gallo: si teme un problema al ginocchio
Brutto #infortunio di #Belotti contro l'#Inter: per il gallo lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro - X Vai su X
"Ha sentito un crack, incrociamo le dita" ha detto l'allenatore del Cagliari Pisacane. Per il Gallo Belotti si teme la rottura del crociato. Speriamo l'infortunio sia meno grave. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Belotti, confermate le pessime sensazioni: c’è lesione del crociato - Ecco l’amaro responso degli esami strumentali Il timore si è trasformato in una terribile realtà. Da calcionews24.com
Infortunio Belotti, lungo stop per l’attaccante. Il messaggio del Cagliari: «Siamo tutti con te!» – FOTO - Il messaggio del Cagliari è commovente: il post social La sconfitta per 0- Lo riporta cagliarinews24.com