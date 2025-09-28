Infortunio Belotti ansia in casa Cagliari | si teme la rottura del crociato! Ecco cosa filtra

sullo stop avuto dall’attaccante contro l’Inter. Momenti di grande preoccupazione in casa Cagliari per le condizioni di Andrea Belotti, uscito anzitempo durante la sfida contro l’ Inter all’Unipol Domus. L’attaccante classe 1993, ex Torino e Roma, si è accasciato a terra pochi minuti prima dell’intervallo, lasciando il campo quasi in lacrime per un problema al ginocchio. Le prime impressioni non sono positive e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il timore è quello di una possibile rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Internews24.com

