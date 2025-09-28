Infortunati Juve | le condizioni di Bremer e Thuram Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal Ultimissime

di Marco Baridon Infortunati Juve: le condizioni di Bremer e Thuram dopo gli stop contro l’Atalanta. Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal. Un sospiro di sollievo. Il giorno dopo il pareggio contro l’Atalanta, arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria della Juve. Le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, entrambi usciti malconci dalla sfida di ieri, non destano preoccupazioni. Per Igor Tudor e per i tifosi, una notizia fondamentale in vista dei prossimi, delicati impegni. Nessun problema per Bremer: solo un grande spavento. La preoccupazione più grande era per Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

