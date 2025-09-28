Infortunati Juve | le condizioni di Bremer e Thuram Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal Ultimissime
di Marco Baridon Infortunati Juve: le condizioni di Bremer e Thuram dopo gli stop contro l’Atalanta. Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal. Un sospiro di sollievo. Il giorno dopo il pareggio contro l’Atalanta, arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria della Juve. Le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, entrambi usciti malconci dalla sfida di ieri, non destano preoccupazioni. Per Igor Tudor e per i tifosi, una notizia fondamentale in vista dei prossimi, delicati impegni. Nessun problema per Bremer: solo un grande spavento. La preoccupazione più grande era per Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunati - juve
Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno
Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati
Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime
Verso #Villarreal-#Juve ? Le ultime sugli infortunati Vai su X
Atalanta in emergenza contro la Juventus: le ultime sugli infortunati e chi può recuperare - facebook.com Vai su Facebook
Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal - Infortunati Juve, il punto verso il match di Champions col Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juve ... Segnala juventusnews24.com
Villarreal Juve, il punto sugli infortunati: Bremer e Thuram preoccupano, Conceição dà fiducia - Juventus, emergenza infortuni: Bremer e Thuram a rischio per il Villarreal, Conceição recupera Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus torna subito a concentrarsi sulla Champions League. Riporta calcionews24.com