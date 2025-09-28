Infortunati Juve | le condizioni di Bremer e Thuram Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal Ultimissime anche su Conceicao

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Infortunati Juve: le condizioni di Bremer e Thuram dopo gli stop contro l’Atalanta. Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal. Un sospiro di sollievo. Il giorno dopo il pareggio contro l’Atalanta, arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria della Juve. Come appreso da , le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, entrambi usciti malconci dalla sfida di ieri, non destano preoccupazioni. Per Igor Tudor e per i tifosi, una notizia fondamentale in vista dei prossimi, delicati impegni. Nessun problema per Bremer: solo un grande spavento. La preoccupazione più grande era per Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunati juve le condizioni di bremer e thuram come stanno i due bianconeri in vista del match contro il villarreal ultimissime anche su conceicao

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: le condizioni di Bremer e Thuram. Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal. Ultimissime anche su Conceicao

In questa notizia si parla di: infortunati - juve

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati

Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime

infortunati juve condizioni bremerInfortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal - Infortunati Juve, il punto verso il match di Champions col Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juve ... Segnala juventusnews24.com

infortunati juve condizioni bremerVillarreal Juve, il punto sugli infortunati: Bremer e Thuram preoccupano, Conceição dà fiducia - Juventus, emergenza infortuni: Bremer e Thuram a rischio per il Villarreal, Conceição recupera Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus torna subito a concentrarsi sulla Champions League. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Juve Condizioni Bremer