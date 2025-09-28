Infortunati Juve | le condizioni di Bremer e Thuram Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal Ultimissime anche su Conceicao
di Marco Baridon Infortunati Juve: le condizioni di Bremer e Thuram dopo gli stop contro l’Atalanta. Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal. Un sospiro di sollievo. Il giorno dopo il pareggio contro l’Atalanta, arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria della Juve. Come appreso da , le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, entrambi usciti malconci dalla sfida di ieri, non destano preoccupazioni. Per Igor Tudor e per i tifosi, una notizia fondamentale in vista dei prossimi, delicati impegni. Nessun problema per Bremer: solo un grande spavento. La preoccupazione più grande era per Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
