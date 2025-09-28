Infortunati Juve | Bremer e Thuram in dubbio per la Champions segnali positivi da Conceicao Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunati Juve, il punto verso il match di Champions col Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà. Archiviato il pareggio contro l’ Atalanta, la  Juve  si rituffa immediatamente nel clima della  Champions League. Mercoledì sera, all’Allianz Stadium, arriva il temibile  Villarreal, per una sfida già cruciale per il cammino europeo dei bianconeri.  Igor Tudor, però, si avvicina al match con il fiato sospeso: le condizioni di  Gleison Bremer  e  Khéphren Thuram, usciti entrambi malconci dalla gara di ieri, destano preoccupazione. Infortunati Juve: il punto sui tre bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunati juve bremer e thuram in dubbio per la champions segnali positivi da conceicao il punto sui tre bianconeri verso il villarreal

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal

In questa notizia si parla di: infortunati - juve

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati

Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime

infortunati juve bremer thuramJuve in ansia: Bremer e Thuram preoccupano, quante partite possono saltare - Ci sono un po’ di nuvole nel cielo sopra la Continassa e non solo per la seconda frenata consecutiva in campionato perché il pari con l’ Atalanta lascia ... Si legge su corrieredellosport.it

infortunati juve bremer thuramPagina 2 | Tudor entra duro: "La mia Juve migliore. Bremer e Thuram, come stanno. David doveva entrare ma..." - Igor Tudor ha parlato anche in conferenza al termine della gara contro l' Atalanta : "Primo tempo migliore da quando alleno la Juve. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Juve Bremer Thuram