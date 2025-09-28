Infortunati Juve | Bremer e Thuram in dubbio per la Champions segnali positivi da Conceicao Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal

Infortunati Juve, il punto verso il match di Champions col Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà. Archiviato il pareggio contro l’ Atalanta, la Juve si rituffa immediatamente nel clima della Champions League. Mercoledì sera, all’Allianz Stadium, arriva il temibile Villarreal, per una sfida già cruciale per il cammino europeo dei bianconeri. Igor Tudor, però, si avvicina al match con il fiato sospeso: le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, usciti entrambi malconci dalla gara di ieri, destano preoccupazione. Infortunati Juve: il punto sui tre bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal

Juve in ansia: Bremer e Thuram preoccupano, quante partite possono saltare - Ci sono un po’ di nuvole nel cielo sopra la Continassa e non solo per la seconda frenata consecutiva in campionato perché il pari con l’ Atalanta lascia ... Si legge su corrieredellosport.it

Pagina 2 | Tudor entra duro: "La mia Juve migliore. Bremer e Thuram, come stanno. David doveva entrare ma..." - Igor Tudor ha parlato anche in conferenza al termine della gara contro l' Atalanta : "Primo tempo migliore da quando alleno la Juve. Scrive tuttosport.com