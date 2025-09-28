Infermieri sostituiti da Oss nelle Rsa | Arretramento nella qualità dell' assistenza
L’Ordine delle professioni infermieristiche di Brindisi esprime profonda preoccupazione e contrarietà rispetto alla recente delibera della giunta regionale pugliese che consente alle Rsa per persone non autosufficienti di sostituire fino al 50 percento del personale infermieristico con operatori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
