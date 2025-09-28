Incubo tra le mura di casa Massacra di botte la moglie per le camicie piegate male Marito violento allontanato
Non era la prima volta che finiva davanti al giudice per maltrattamenti. Anzi, la condanna era già arrivata nel 2022, con tanto di ordine di protezione e divieto di avvicinarsi alla moglie. Eppure quell’uomo di 62 anni di Santarcangelo non si è fermato: ha continuato a restare nella casa familiare, ignorando i provvedimenti e trasformando il matrimonio in una lunga sequenza di umiliazioni e aggressioni nei confronti della propria compagna. Ora il tribunale di Rimini è intervenuto di nuovo, applicando l’allontanamento immediato, il divieto di avvicinamento a meno di 800 metri e l’obbligo del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
