Non era la prima volta che finiva davanti al giudice per maltrattamenti. Anzi, la condanna era già arrivata nel 2022, con tanto di ordine di protezione e divieto di avvicinarsi alla moglie. Eppure quell’uomo di 62 anni di Santarcangelo non si è fermato: ha continuato a restare nella casa familiare, ignorando i provvedimenti e trasformando il matrimonio in una lunga sequenza di umiliazioni e aggressioni nei confronti della propria compagna. Ora il tribunale di Rimini è intervenuto di nuovo, applicando l’allontanamento immediato, il divieto di avvicinamento a meno di 800 metri e l’obbligo del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incubo tra le mura di casa. Massacra di botte la moglie per le camicie piegate male. Marito violento allontanato