Incidente sulla Provinciale dilagano le offese social | Ma non è affatto vero che ero al telefonino
Camaiore, 28 settembre 2025 – “Basta con le illazioni: se volete sapere dell’incidente parlate con me”: il ragazzo coinvolto nello scontro con il pullman martedì scorso sulla via Provinciale nei pressi dell’Incaba lancia un appello e blocca le dicerie sulla dinamica all’origine dell’incidente stradale. Foto che mostrano una brutta scena, timori e rischi: Camaiore ‘chiaccherona’, approssimativa e che ‘offende’. Ma il protagonista dell’incidente non intende sopportare affatto racconti che mettano in dubbio ciò che è davvero successo nella prima mattina di cinque giorni fa quando, per fortuna, non è stato ferito gravemente nessuno; ma una coda chilometrica ha intasato la Provinciale davanti all’Incaba, rallentando se non addirittura bloccando i collegamenti da e verso il capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - provinciale
Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale
Incidente stradale sulla provinciale, tragedia all?alba: ferito 21enne di Altamura
Incidente sulla provinciale: perde il controllo della moto, morto
Terribile incidente poco fa lungo la Strada Provinciale 26, in territorio di Francavilla Fontana. Una sola auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada provocando la morte di due persone. L’impatto è stato fatale: i soccorsi giunti sul posto non - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Provinciale, dilagano le offese social: “Ma non è affatto vero che ero al telefonino” - Camaiore, 28 settembre 2025 – “Basta con le illazioni: se volete sapere dell’incidente parlate con me”: il ragazzo coinvolto nello scontro con il pullman martedì scorso sulla via Provinciale nei press ... Secondo lanazione.it
Incidente stradale nel Foggiano: morta l'attrice 28enne Lucrezia Baccichet - L'attrice 28enne Lucrezia Baccichet è morta in un incidente stradale lungo la strada provinciale 115 a Troia, in provincia di Foggia. Da tg24.sky.it