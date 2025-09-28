Incidente sulla Provinciale dilagano le offese social | Ma non è affatto vero che ero al telefonino

Camaiore, 28 settembre 2025 – “Basta con le illazioni: se volete sapere dell’incidente parlate con me”: il ragazzo coinvolto nello scontro con il pullman martedì scorso sulla via Provinciale nei pressi dell’Incaba lancia un appello e blocca le dicerie sulla dinamica all’origine dell’incidente stradale. Foto che mostrano una brutta scena, timori e rischi: Camaiore ‘chiaccherona’, approssimativa e che ‘offende’. Ma il protagonista dell’incidente non intende sopportare affatto racconti che mettano in dubbio ciò che è davvero successo nella prima mattina di cinque giorni fa quando, per fortuna, non è stato ferito gravemente nessuno; ma una coda chilometrica ha intasato la Provinciale davanti all’Incaba, rallentando se non addirittura bloccando i collegamenti da e verso il capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

