Incidente mortale nella notte perde la vita imprenditore

Tragedia nella notte a Castelmola. E' morto in un incidente stradale il 53enne Giuseppe Carpita. L'uomo stava guidando sulla strada provinciale 10 il suo fuoristrada per raggiungere la cittadina collinare quando per cause in corso di accertamento ha distrutto il muretto di protezione finendo nel.

