Incidente mortale a Bagnolo Scoppia lo pneumatico di un camion che sbanda e prende in pieno un’auto | un 51enne perde la vita
Bagnolo Cremasco (Cremona) – Un tragico incidente, questa mattina, ha ucciso un uomo di 51 anni di Crespiatica che viaggiava con la sua auto lungo la provinciale che collega Crema a Lodi. Lo schianto si è verificato all’altezza di Bagnolo Cremasco. La vittima viaggiava su una Citroen C4 in direzione del Lodigiano e, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato travolto da un camion che trasportava liquidi alimentari e viaggiava verso Crema. Impatto violento in pieno rettilineo, in località Gattolino: lì i mezzi si sono accartocciati per poi finire fuori strada in un fossato e per il cremasco non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: incidente - mortale
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
Incidente mortale durante l'inseguimento. Fuggono dai carabinieri e si schiantano: un morto e un ferito - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025 - X Vai su X
Incidente mortale a Bagnolo. Scoppia lo pneumatico di un camion che sbanda e prende in pieno un’auto: un 51enne perde la vita - Lo schianto, violentissimo, è avvenuto su un rettilineo, i mezzi poi sono finiti fuori strada in un fossato ... Si legge su ilgiorno.it