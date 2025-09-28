Incidente mortale a Bagnolo Scoppia lo pneumatico di un camion che sbanda e prende in pieno un’auto | un 51enne perde la vita

Bagnolo Cremasco (Cremona) – Un tragico incidente, questa mattina, ha ucciso un uomo di 51 anni di Crespiatica che viaggiava con la sua auto lungo la provinciale che collega Crema a Lodi. Lo schianto si è verificato all’altezza di Bagnolo Cremasco. La vittima viaggiava su una Citroen C4 in direzione del Lodigiano e, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato travolto da un camion che trasportava liquidi alimentari e viaggiava verso Crema. Impatto violento in pieno rettilineo, in località Gattolino: lì i mezzi si sono accartocciati per poi finire fuori strada in un fossato e per il cremasco non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

