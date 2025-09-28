Incidente in via Riesi Panda si ribalta in un terreno | intervento dei vigili del fuoco

Un’auto capovolta nel cuore della notte e un ritrovamento insolito alle prime ore del mattino. È quanto accaduto in via Riesi, a Licata, dove una Fiat Panda è uscita di strada finendo in un appezzamento agricolo utilizzato per coltivazioni in tunnel.Ad accorgersi della presenza del mezzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - riesi

