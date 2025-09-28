Incidente in via Reti morto lo scooterista

È morto all'ospedale San Martino, dove era ricoverato da venerdì sera, l'82enne coinvolto nell'incidente stradale avvenuto in via Reti a Sampierdarena intorno alle 19.15.L'anziano, Gaetano Scimone, 82 anni, era alla guida del suo scooter con dietro la nipote, quando si è trovato davanti un pedone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Non c'era più niente da fare, troppo estese le emorragie e i traumi che si era procurato nell'incidente avvenuto venerdì sera in via Reti, a Sampierdarena. L'anziano alla guida di un motociclo ha investito un uomo di 69 anni che stava attraversando la strada

Genova, investe con lo scooter un pedone in via Reti. Muore in ospedale il conducente di 82 anni - Il ferito, grave al San Martino, è indagato per omicidio stradale

Morto l'uomo che aveva investito un pedone in via Reti, è la 13esima vittima dell'anno sulle strade di Genova - Aveva 82 anni e si chiamava Gaetano Scimone l'uomo morto all'ospedale San Martino dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto venerdì 26 settembre.