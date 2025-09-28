Incidente in via Leonardo da Vinci con quattro feriti | coinvolte due bambine di 12 anni una è in prognosi riservata

Grave incidente stradale nella notte appena trascorsa in via Leonardo Da Vinci 292, all'altezza di via Ignazio Silvestri. Il bilancio è di quattro feriti: due bambine di 12 anni in sella a una bici elettrica e due ragazzi di 19 anni che viaggiavano su un Suzuki Grs 600. Ad avere la peggio una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - leonardo

Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente

Morto dopo l'incidente in moto, donati gli organi: Leonardo Renzoni ha salvato cinque vite - X Vai su X

Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni muoiono durante una sfida in moto: le acrobazie, il video per i social e l'incidente. Avevano 17 e 16 anni - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo incidente in Via Leonardo Da Vinci: il Comitato 167 chiede interventi urgenti per la sicurezza dei pedoni - «Ancora un incidente in Via Leonardo Da Vinci, proprio nei pressi della sede del Comitato di Quartiere Zona 167. Come scrive barlettaviva.it

Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni muoiono durante una sfida in moto: le acrobazie, il video per i social e l'incidente. Avevano 17 e 16 anni - Una gara a chi faceva l'acrobazia più rischiosa, rigorosamente ripresa dalle telecamere per acchiappare like sui social. Segnala ilgazzettino.it