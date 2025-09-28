Incidente in via Cesare Battisti 23enne cade dalla moto | è grave

Grave incidente ieri sera in via Cesare Battisti. Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla sua moto forse a causa dell'impatto con un'auto. Il giovane ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

