Incidente in A1 | auto si ribalta dopo un tamponamento due feriti gravi
Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la carreggiata sud dell’autostrada A1, nel tratto che attraversa il comune di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.Stando alle prime informazioni, una Citroën è stata tamponata violentemente da un’altra vettura in corsa. L’urto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata
Incidente auto-moto incrocio via Salaria – Terminillese - facebook.com Vai su Facebook
Incidente fra due auto e una moto sulla Statale tra Misilmeri e Villabate: un morto https://ift.tt/KCl3q9D - X Vai su X
Auto si ribalta, tra i tre feriti anche un bimbo. Il comitato di quartiere: «Incrocio micidiale» - È il bilancio del grave incidente avvenuto la scorsa sera all'incrocio tra via Ponte ... Riporta ilmattino.it
Incidente in A1, auto si ribalta in galleria: ferito un 44enne - E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 13 settembre, all'altezza del comune di Barberino, all’ingresso della galleria Puliana in direzione Sud al ... Secondo 055firenze.it