Incidente in A1 | auto si ribalta dopo un tamponamento due feriti gravi
Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la carreggiata sud dell’autostrada A1, nel tratto che attraversa il comune di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.Stando alle prime informazioni, una Citroën è stata tamponata violentemente da un’altra vettura in corsa. L’urto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata
Incidente a Campobasso, auto si ribalta e muore 25enne incinta - X Vai su X
Schianto auto moto, paura per un centauro Tremendo impatto tra Fiesso Umbertiano e Occhiobello #occhiobello #fiessoumbertiano #motociclista #centauro #incidente #rovigo #lavocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook
Auto si ribalta sull'A1 dopo un tamponamento: due feriti, uno elitrasportato a Roma - Una Citroën è stata centrata in pieno da un’altra vettura in corsa: l’impatto è stato violentissim ... Come scrive rainews.it
Incidente in A1, auto si ribalta in galleria: ferito un 44enne - E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 13 settembre, all'altezza del comune di Barberino, all’ingresso della galleria Puliana in direzione Sud al ... Secondo 055firenze.it