Incidente con 9 feriti e quattro mezzi coinvolti | Terranuova Bracciolini anche 3 minori in ospedale

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 28 settembre 2025 – Paura in provincia di Arezzo per un incidente che ha coinvolto quattro mezzi nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. Sono nove in tutto i feriti, soccorsi con diverse ambulanze arrivate da più associazioni di volontariato e coordinate dal 118. Sono ora le forze dell’ordine a cercare di capire la dinamica dello scontro, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre. Ci sarebbe stato un violento tamponamento. Immediato l’allarme dato dagli stessi automobilisti. Il 118 ha inviato ambulanze dalla Misericordia di Terranuova Bracciolini, dalla Misericordia di Castelfranco e dalla Misericordia di Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente con 9 feriti e quattro mezzi coinvolti: Terranuova Bracciolini, anche 3 minori in ospedale

Tutte le persone soccorse sono state trasferite all'ospedale di Montevarchi per le cure.

