Incidente atroce | Paolo morto schiacciato da un camion dopo lo scoppio di una gomma
Paolo Gerevini, 51 anni, residente a Crespiatica in provincia di Cremona, è morto domenica mattina in un terribile incidente stradale. Era alla guida della sua Citroen C4 quando un camion che viaggiava nella direzione opposta ha improvvisamente perso il controllo ed è finito sulla sua corsia, travolgendo l'auto e riducendola a un ammasso di lamiere. L'impatto non ha lasciato scampo all'automobilista, deceduto sul colpo. La tragedia è avvenuta a Gattolino, frazione di Bagnolo Cremasco, lungo la provinciale che collega Crema a Lodi. Poco prima delle 8 del mattino, il mezzo pesante, guidato da un uomo di 48 anni, stava trasportando liquidi alimentari in direzione Crema quando uno pneumatico è improvvisamente scoppiato.
