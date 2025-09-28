Incidente a Manocalzati | ore di attesa e apprensione per Emanuele Oliva
Avellino – Sono ore di apprensione per Emanuele Oliva, il giovane di Manocalzati rimasto vittima di un incidente nella giornata di venerdì. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove i medici stanno monitorando costantemente le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
