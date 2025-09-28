Incidente a Manocalzati | ore di attesa e apprensione per Emanuele Oliva

Avellinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Sono ore di apprensione per Emanuele Oliva, il giovane di Manocalzati rimasto vittima di un incidente nella giornata di venerdì. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove i medici stanno monitorando costantemente le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - manocalzati

