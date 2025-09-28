Incendio in un deposito di rifiuti a Nera Montoro | a lavoro i Vigili del Fuoco FOTO

Incendio nella prima mattina di domenica 28 settembre a Nera Montoro. Poco prima delle 7 le fiamme hanno interessato un deposito isolato di gomma tritata nella zona industriale della frazione del Comune di Narni.Sul posto i vigili del fuoco di Terni con due mezzi. Le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

