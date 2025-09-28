Incendio doloso in corso Agnelli a Torino | arrestato un 25enne era uscito dal carcere il giorno prima del rogo

Torinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato e ora si trova in carcere il presunto responsabile dell’incendio doloso di Torino, in un appartamento di corso Agnelli 156, la notte del 26 settembre 2025. Si tratta di un 25enne che abitava lì con altre persone, tra cui la propria fidanzata. Lo difende l’avvocato Stefano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - doloso

Metaponto, incendio doloso vicino a villaggi e campeggi: turisti evacuati via mare, intossicato un bambino di 8 mesi

Incendio doloso a Fiumicino, accertato l’innesco: “Una strategia criminale”

Terribile incendio in Italia, coinvolto bimbo di 8 mesi: “È doloso”

incendio doloso corso agnelliIncendio doloso in corso Agnelli a Torino: arrestato un 25enne, era uscito dal carcere il giorno prima del rogo - È stato arrestato e ora si trova in carcere il presunto responsabile dell’ incendio doloso di Torino, in un appartamento di corso Agnelli 156, la notte del 26 settembre 2025. Da torinotoday.it

incendio doloso corso agnelliPalazzina in fiamme e sei intossicati a Torino: 25enne sospettato di incendio doloso e tentato omicidio: avrebbe dato fuoco alla casa dove vive l'ex - Dalle testimonianze al tracciamento delle celle telefoniche, le indagini puntano a chiarire cosa è successo tra la sua uscita dal carcere e il devastante incendio nella palazzina Atc di corso Agnelli ... Scrive torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Doloso Corso Agnelli