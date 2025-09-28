Incendio a Ravagnese Superiore distrutti due autocarri parcheggiati in un deposito del Comune
I vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria sono intervenuti questa notte intorno alle ore 02:56, in via Ravagnese Superiore, per domare un incendio che ha coinvolto tre autocarri, due andati completamente distrutti, il terzo riportava danni per irraggiamento, parcheggiati in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - ravagnese
Incendio nella notte a Reggio Calabria: distrutti tre autocarri nel deposito comunale - Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco in via Ravagnese Superiore. Si legge su inquietonotizie.it
Due autocarri distrutti e danni a un terzo mezzo: incendio in un deposito comunale. Indaga la Polizia - Due autocarri distrutti e un terzo danneggiato in un deposito comunale a Reggio Calabria da un incendio. quicosenza.it scrive