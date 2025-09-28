Incendio a Ravagnese Superiore distrutti due autocarri parcheggiati in un deposito del Comune

Reggiotoday.it | 28 set 2025

I vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria sono intervenuti questa notte intorno alle ore 02:56, in via Ravagnese Superiore, per domare un incendio che ha coinvolto tre autocarri, due andati completamente distrutti, il terzo riportava danni per irraggiamento, parcheggiati in.

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - ravagnese

