Incendia la casa della fidanzata a Torino era stato arrestato per averla picchiata durante una lite

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio alla casa della fidanzata: era appena stato fermato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendia la casa della fidanzata a Torino, era stato arrestato per averla picchiata durante una lite

