Inaugurazione dell' anno scolastico alla paritaria Madre Giulia Salzano

E' stato inaugurato il nuovo anno scolastico presso la scuola paritaria primaria e dell’infanzia “Madre Giulia Salzano” di Latina, scuola dei diritti Unicef, in piazza Paolo VI.All’evento, aperto dai saluti della dirigente suor Antonella Cesario, hanno preso parte l’assessora all’Istruzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Inizio anno scolastico con vendemmia per i bambini della Scuola Paritaria per l’Infanzia La Sirenetta 3.0 foto - “La vendemmia è stata l’occasione perfetta per far vivere ai bambini un’esperienza sensoriale e educativa che unisce gioco, apprendimento e rispetto per le tradizioni" ha dichiarato Teresa Martello, d ... Da lameziainforma.it