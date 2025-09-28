Inaugurata la mostra del pittore di Oscar Piovosi La sua Tasmania racconta le speranze dell’uomo

Ieri mattina è stata inaugurata ad Albinea, dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi, la mostra ‘ Tasmania ’ dell’artista Oscar Piovosi. Resterà visibile in sala civica fino a domenica 12 ottobre. E’ la seconda iniziativa del calendario realizzato in previsione della marcia intercomunale della pace del 18 ottobre. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca: lunedì 15-19, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9-13 e 15-19, sabato: 9-13. Per informazioni: 0522-590262. Nei dipinti di Piovosi, Tasmania è l’emblema dell’approdo ideale, l’improbabile isola felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

