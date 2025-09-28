In via Bagnolo Salara mancano le strisce pedonali
Un lettore, Salvatore Fazio il suo nome, residente in via Bagnolo Salara in località Castiglione di Ravenna, ha segnalato "una situazione di sicurezza stradale critica nella S.P. 254 (via Bagnolo Salara) al civico 101, Castiglione di Ravenna". "Ho fatto richiesta alla Provincia di Ravenna - si legge nella lettera - per la realizzazione di strisce pedonali in corrispondenza del civico 101, dove dal mese di gennaio 2025, sono state realizzate 8 villette a schiera e ne verranno costruite altrettante 8. Si fa presente che a circa 50 metri dal civico 101 della S.P. 254 è presente la fermata della Star Romagna linea 149 e linea 126. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bagnolo - salara
Salara: Ponte Sostegno Croce. Consorzio di Bonifica Padana-Polesana di Rovigo. I lavori di costruzione del ponte sono iniziati il 4 Settebre 1891 e si sono conclusi il 31 Dicembre 1892. Il manufatto è stato realizzato dall’impresa del Cav. Luigi Magnani, sotto l - facebook.com Vai su Facebook
"In via Bagnolo Salara mancano le strisce pedonali" - Un lettore, Salvatore Fazio il suo nome, residente in via Bagnolo Salara in località Castiglione di Ravenna, ha segnalato ... Segnala msn.com