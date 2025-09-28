In via Bagnolo Salara mancano le strisce pedonali

28 set 2025

Un lettore, Salvatore Fazio il suo nome, residente in via Bagnolo Salara in località Castiglione di Ravenna, ha segnalato "una situazione di sicurezza stradale critica nella S.P. 254 (via Bagnolo Salara) al civico 101, Castiglione di Ravenna". "Ho fatto richiesta alla Provincia di Ravenna - si legge nella lettera - per la realizzazione di strisce pedonali in corrispondenza del civico 101, dove dal mese di gennaio 2025, sono state realizzate 8 villette a schiera e ne verranno costruite altrettante 8. Si fa presente che a circa 50 metri dal civico 101 della S.P. 254 è presente la fermata della Star Romagna linea 149 e linea 126. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

