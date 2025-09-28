Ostacolo Matelica per la risalita del Chiesanuova. Alle 15.30 i biancorossi sono di scena a Matelica, protagonista di un avvio senza sconfitte e con 7 punti presi sui 9 a disposizione. Rinfrancato dal successo sul Montefano, il team di Mobili vuole trovare la continuità nei risultati ma non solo come spiega il tecnico. Mobili peraltro è squalificato. Mister, scherzando si affiderà unicamente alla voce o magari andrà con i foglietti? "No,no, niente foglietti. Tutto sommato sarò abbastanza vicino al campo e potrò dare indicazioni ai ragazzi". Domenica l’ha sostituita il preparatore dei portieri Corsetti, a Matelica ci penserà Tacconi? "Sì, è il vice allenatore e con il rientro di Monaco, darà lui le indicazioni dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In trasferta. Un rinfrancato. Chiesanuova ritrova Monaco