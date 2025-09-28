Ha inizio l’ultima giornata di " Pane Nostrum ", il festival dedicato al pane, alle farine ed ai lieviti che ormai da anni ha trovato nella spiaggia di velluto il suo palcoscenico ideale. Dopo l’ottima giornata di apertura, il sabato non è stato da meno. La soleggiata mattinata di ieri ha scaldato l’area " Temporary Bakery " che ha visto protagonista Asja Sestilli per un incontro di approfondimento sulle ciambelle marchigiane. Nell’area " Masterclass ", invece, Marco Salvucci ha condotto l’incontro " Panrustico, panettone salato marchigiano con Pecorino dei Sibillini, Salame di Fabriano e Oliva Ascolana candita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In tanti alla scoperta del "Pane Nostrum"