in sempiterna oca che festa oltre 1200 animano i villaggi tittia gladiatore con il capitano

di Laura Valdesi SIENA Sempre l’Oca. Non passa mai di moda, rivendica Fontebranda. Capace di dare continuità nel tempo – nei secoli in verità il leit motiv usato dalla Contrada – ai successi in Piazza. Il filo conduttore dei festeggiamenti della vittoria del Palio di Provenzano, messo a punto dalle commissioni coordinate da Alberto Borracelli e Gianna Brandani. All’insegna dell’orgoglio dei 68 successi e della fierezza di essere di Fontebranda. E’ stato così dal Numero Unico al ricevimento delle autorità, per non parlare della cena della vittoria dove non si sono usate mezze misure. Fantino vittorioso compreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

