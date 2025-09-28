Il Var resta al centro delle polemiche in Premier League. Come racconta Mike Keegan sul Daily Mail, il Pgmol – l’organismo che gestisce gli arbitri – ha avviato un vero e proprio tour per spiegare il funzionamento del sistema, con tappe nei club e sessioni dedicate ai tifosi. Ma mentre si prova a ricostruire fiducia, non si placano le contestazioni: l’ultimo caso riguarda Brentford-Manchester United, con la decisione di non espellere Nathan Collins, decisione che continua a far discutere. Il tour del Var. Il Daily Mail scrive: «L’organismo degli arbitri ha avviato quella che sembra essere un’operazione di immagine, organizzando incontri itineranti con dirigenti e tifosi dei club di Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

In Premier il Var va in tour per spiegare il regolamento, intanto lo United vuole fare ricorso (Daily Mail)