La prima considerazione da fare, seppur scontata, è che tutte le partite sono importanti: questa odierna però della Recanatese contro il San Marino è, probabilmente, un pizzico più importante, almeno di quelle disputate sinora. La spiegazione è semplice: l'avversario, rispettabilissimo nonostante lo zero in classifica, è decisamente alla portata e, soprattutto, occorre mettere fieno in cascina, vista la prospettiva di affrontare un mese di ottobre che il calendario preannuncia per i giallorossi come estremamente impegnativo. L'errore che, siamo certi non verrà sicuramente commesso, è quello di sottovalutare i "titani" che comunque le loro partite se le sono sempre giocate, a parte forse l'esordio a L'Aquila dove subirono una dura rimonta da parte degli abruzzesi.

Sport.quotidiano.net - In palio punti pesanti. Gara da non fallire per la Recanatese