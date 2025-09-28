In oltre 38mila per Corri la Vita a Firenze vince ancora la solidarietà VIDEO - FOTO

In oltre 38mila sono partiti dalle Cascine per Corri la Vita, la manifestazione non competitiva per raccogliere fondi da destinare ad iniziative contro il tumore al seno. Anche quest'anno, dunque, grande soddisfazione per gli organizzatori della XXIII edizione. Nell'edizione dello scorso anno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

