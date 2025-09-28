In mostra a Palazzo Strozzi La bottega dell’artigiano incornicia il Beato Angelico
FIRENZE La bellezza irraggiungibile ed eterna del Beato Angelico, ma anche il sapere inconfondibile e anch’esso intramontabile degli antichi mestieri fiorentini. Perché nell’"Incoronazione della Vergine", e la sua predella raffigurante lo Sposalizio e il Funerale, pezzo da novanta della mostra appena inaugurata a Palazzo Strozzi, non c’è soltanto l’arte del pittore del Rinascimento, ma anche quella dei maestri cresciuti in una scuola che ha nell’Oltrarno il suo cuore pulsante. Il tabernacolo in legno che racchiude la pala, è stato infatti realizzato dalla bottega di Leonardo Rulli, ultimo discendente di una dinastia che affonda le sue radici addirittura nell’Ottocento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
