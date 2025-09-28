In mostra a Palazzo Strozzi La bottega dell’artigiano incornicia il Beato Angelico

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE La bellezza irraggiungibile ed eterna del Beato Angelico, ma anche il sapere inconfondibile e anch’esso intramontabile degli antichi mestieri fiorentini. Perché nell’"Incoronazione della Vergine", e la sua predella raffigurante lo Sposalizio e il Funerale, pezzo da novanta della mostra appena inaugurata a Palazzo Strozzi, non c’è soltanto l’arte del pittore del Rinascimento, ma anche quella dei maestri cresciuti in una scuola che ha nell’Oltrarno il suo cuore pulsante. Il tabernacolo in legno che racchiude la pala, è stato infatti realizzato dalla bottega di Leonardo Rulli, ultimo discendente di una dinastia che affonda le sue radici addirittura nell’Ottocento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mostra - palazzo

Picasso e Modigliani, ma non solo: la nuova mostra a Palazzo Zabarella

Mostra a Palazzo Perego: l’arte racconta la donna con un viaggio nel ’900

Fano, la Link si mostra per la prima volta: «Qui per fermare la fuga dei cervelli». Il nostro tour nella nuova sede di palazzo Marcolini

mostra palazzo strozzi bottegaApre a Palazzo Strozzi di Firenze la grande mostra sul Beato Angelico - La grande mostra su Beato Angelico a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze è curata da Carl Brandon Strehlke, Curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con Stefano Casciu, Angelo Ta ... Riporta artribune.com

mostra palazzo strozzi bottegaLa mostra di Beato Angelico a Palazzo Strozzi: ecco perché è davvero imperdibile - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Palazzo Strozzi Bottega