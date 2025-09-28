IN LIBRERIA – Predatori | l’America dei serial killer
Stefano Nazzi conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare la cronaca nera con lucidità, passione e rigore. Con il suo nuovo libro Predatori (Mondadori, 2025) ci porta dentro una delle epoche più oscure della storia americana: quella che l’FBI ha definito “l’epidemia”, gli anni d’oro dei serial killer, tra Sessanta e Novanta. Un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: libreria - predatori
Mercoledì 24 settembre, alle 18.30, presso la Libreria Feltrinelli Piazza Piemonte 2, Stefano Nazzi, giornalista e podcaster, presenta il suo libro “Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America” (Mondadori), in cui si parla dei peggiori criminali della storia. - facebook.com Vai su Facebook
In libreria il nuovo libro di #StefanoNazzi: "Predatori", edito Mondadori. Ne parliamo in diretta con lui #nonstopnews LIVE https://pulse.ly/g0t4oamxcc - X Vai su X