IN LIBRERIA – Predatori | l’America dei serial killer

Lidentita.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Nazzi conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare la cronaca nera con lucidità, passione e rigore. Con il suo nuovo libro Predatori (Mondadori, 2025) ci porta dentro una delle epoche più oscure della storia americana: quella che l’FBI ha definito “l’epidemia”, gli anni d’oro dei serial killer, tra Sessanta e Novanta. Un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

in libreria 8211 predatori l8217america dei serial killer

© Lidentita.it - IN LIBRERIA – Predatori: l’America dei serial killer

In questa notizia si parla di: libreria - predatori

Cerca Video su questo argomento: Libreria 8211 Predatori L8217america