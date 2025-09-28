Sono almeno trentasei le persone che hanno perso la vita a Karur, nel sud dell’ India, soffocate dalla calca durante un comizio di Vijay, noto attore indiano che da qualche tempo si è dedicato alla politica. Tra i presenti, inoltre, almeno cinquanta sono rimasti feriti in modo più o meno grave. Vijay stava parlando alla folla dal tetto di un camion; a causa della ressa, molti degli ascoltatori si sono sentiti male, e sono svenuti. Decine di migliaia di persone si erano radunate per l’evento; come riportato dai media locali, l’intervento dell’interprete avrebbe subito diversi ritardi, che avrebbero contribuito ad aumentare il flusso di gente e a creare problemi e disservizi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In India, almeno trentasei persone sono morte nella calca durante il comizio politico di un famoso attore