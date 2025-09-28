In Giappone vince Bagnaia Marc Marquez è campione del mondo della MotoGp ed eguaglia Valentino Rossi
Marc Marquez è campione del mondo MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, lo spagnolo della Ducati, grazie al secondo posto nel Gran Premio del Giappone e al sesto posto finale del fratello Alex, ha conquistato il nono titolo iridato in carriera, il settimo in MotoGp, eguagliando Valentino Rossi.La. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: giappone - vince
Ginnastica ritmica, le Farfalle non decollano ai Mondiali: Italia 15ma nell’all-around e fuori dalle finali. Vince il Giappone
Softball: il Giappone vince i Mondiali Under 15 a Caronno Pertusella. Italia nona
Mondiali di Scherma, l’Italia vince il Bronzo nel fioretto femminile a squadre: sconfitto il Giappone
Dire.it - MotoGP, Bagnaia imperatore: in Giappone vince la Sprint davanti a Marc Marquez - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Marquez vince il Mondiale se: tutte le combinazioni - (Adnkronos) - Marc Marquez potrebbe festeggiare nel Gp del Giappone il nono titolo della carriera, vincendo il Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ha chiuso secondo la gara Spr - X Vai su X
MotoGP Giappone, le pagelle: Bagnaia ritrovato "col brivido" (9), Marc Marquez (9) campione fenomenale. Mir rinato (7,5) - È Pecco Bagnaia che vince il GP del Giappone di MotoGP. Lo riporta msn.com
MotoGP | Gp Giappone: vince Bagnaia, Marquez è Campione del Mondo - Pecco Bagnaia ha dominato il Gran Premio del Giappone, secondo successo stagionale dopo Austin, 31esimo successo in MotoGP, 41esimo in carriera, vittoria col brivido d ... Lo riporta motograndprix.motorionline.com