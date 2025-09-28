In due ingannano anziano e lo borseggiano alla fermata della metro video

Romatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno messo nel mirino un anziano sulle scale che portano alla fermata della linea B della metropolitana. Mentre uno lo distraeva l'altro lo ha derubato. A notarli gli agenti della polmetro della questura che li hanno poi arrestati.Anziano borseggiato alla fermata della metroI fatti sono accaduti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

