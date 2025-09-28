In attesa del centenario di Dario Fo mi chiedo chi è stato davvero nella mappa del teatro italiano contemporaneo

A poco più di un anno dalla ricorrenza, già si annunciano iniziative in tutto il mondo per celebrare il centenario della nascita di Dario Fo, grazie soprattutto all’attivissima Fondazione Fo-Rame, presieduta dalla nipote Mattea. Ma chi è stato veramente Dario Fo? E in cosa è consistita davvero la sua grandezza, per altro indiscutibile? Non sembrino domande fuori luogo o irrispettose. Perché, al di là della popolarità planetaria di cui ha goduto e continua a godere, e che il conseguimento del premio Nobel per la Letteratura nel 1997 non ha fatto che accrescere ovviamente, ogni volta che tentiamo di fare i conti criticamente con Fo attore autore, e di trovargli un posto nella mappa del teatro italiano contemporaneo, ci scontriamo con grosse difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

