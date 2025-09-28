In 5mila allo stadio per il Graduation Day Uniud

Circa 5.000 persone hanno preso parte sabato 27 settembre alla quinta edizione del Graduation Day dell’Università di Udine, che si è svolta al Bluenergy Stadium. Tra i presenti oltre 900 laureati accompagnati da familiari, amici e colleghi di corso, un centinaio di docenti e una settantina di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it